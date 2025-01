Tiktok geht in den USA wieder online

Washington: Die Video-Plattform Tiktok geht in den USA wieder online. Wie der Betreiber Bytedance wenige Stunden nach der Abschaltung mitteilte, hat der künftige US-Präsident Trump dem Unternehmen Straffreiheit garantiert. Gleichzeitig kündigte Trump an, die Frist für den Zwangsverkauf der App zu verlängern. Per US-Gesetz war der in China ansässige Bytedance-Konzern verpflichtet worden, die Plattform zu veräußern. Da die Frist dafür abgelaufen war, sperrte das Unternehmen den Zugang für alle 170 Millionen Nutzer in den USA vorübergehend. Trump, der morgen als US-Präsident vereidigt wird, will sich nun für eine Lösung einsetzen. Laut Gesetz darf die Frist dafür nur einmalig um 90 Tage verlängert werden.

