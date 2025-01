Tik Tok-App für US-Nutzer vorübergehend nicht verfügbar

Washington: Tiktok-Nutzer in den USA sind am späten Abend von der Kurzvideo-Plattform darüber informiert worden, dass die App am Sonntag vorübergehend nicht verfügbar sein werde. Laut Medienberichten hat der Cloud-Computing-Dienstleister Oracle seine Mitarbeiter zuvor bereits angewiesen, die Server, auf denen die US-Tiktok-Daten gehostet werden, abzuschalten. Heute tritt in den USA ein Gesetz zum Verbot der App in Kraft. Weil Titok und die Konzernmutter ByteDance der chinesischen Regierung nahe stehen, stehen sie in den Vereinigten Staaten unter Spionageverdacht. Der künftige US-Präsident Trump brachte zuletzt einen Aufschub von 90 Tagen für die Tiktok-Abschaltung ins Spiel. Der Republikaner hatte sich gegen den Bann ausgesprochen, zugleich aber gesagt, er benötige Zeit zur Prüfung des Falls.

