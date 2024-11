Thyssenkrupp will tausende Stellen in der Stahlsparte abbauen

Duisburg: Der Industriekonzern Thyssenkrupp will tausende Stellen in seiner kriselnden Stahlsparte streichen. Thyssenkrupp Steel teilte mit, dass bis 2030 fünftausend Jobs in Produktion und Verwaltung wegfallen sollen, weitere sechstausend durch Ausgliederung oder Verkauf von Geschäftstätigkeiten. So sollen die Personalkosten um zehn Prozent sinken. Das Unternehmen reagiert damit nach eigenen Angaben auf die strukturellen Veränderungen auf dem Stahlmarkt in Europa. Überkapazitäten und immer mehr Billigimporte aus Asien würden die Wettbewerbsfähigkeit belasten. Die IG Metall sprach von einer Katastrophe und kündigte erbitterten Widerstand an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2024 18:15 Uhr