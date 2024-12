Thüringer Landtag wählt heute neuen Ministerpräsidenten

Erfurt: In Thüringen will sich Mario Voigt am Vormittag zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Der 47-Jährige will die bundesweit erste Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD anführen. Dem Bündnis fehlt im Erfurter Landtag allerdings eine Stimme zur eigenen Mehrheit. Voigt hofft deshalb auf Abweichler der abgewählten Linken. Möglich ist auch, dass Abgeordnete der AfD für Voigt stimmen. Die in Thüringen als gesichert rechtsextrem geltende Partei war bei der Landtagswahl im September stärkste Kraft geworden.

