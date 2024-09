Thüringer Landtag wählt CDU-Politiker zu neuem Präsidenten

Erfurt: Im zweiten Anlauf hat der Thüringer Landtag einen neuen Parlamentspräsidenten gewählt. Auf der Plenarsitzung in Erfurt bekam der CDU-Politiker König bereits im ersten Wahlgang die nötige einfache Mehrheit von 54 der 87 abgegebenen Stimmen. Für die AfD-Kandidatin Muhsal reichte es dagegen nicht - sie erhielt nur 32 Stimmen. König versicherte in seiner Antrittsrede, er werde sich gerecht und überparteilich für die Belange aller Abgeordneten einsetzen. Der Sitzung war eine tumultartige erste Sitzung am Donnerstag vorausgegangen, bei der unterschiedliche Auffassungen über die Verfahrensregeln zu einem Eklat zwischen AfD und den übrigen Parteien geführt hatten. Erst eine Klärung durch das Thüringer Verfassungsgericht zugunsten der übrigen Parteien führte dazu, dass die AfD sich fügte.

