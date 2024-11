Thüringer CDU, SPD und BSW stellen Koalitionsvertrag vor

Erfurt: In Thüringen haben CDU, BSW und SPD die Details ihres Koalitionsvertrages vorgestellt. CDU-Landeschef Voigt sagte, man werde vor allem die Kommunen stärken, sie seien das Rückgrat des Landes. Katja Wolf vom BSW betonte, Grundlage der Zusammenarbeit seien der innere und äußere Frieden in der Gesellschaft. Im Kapitel zur Europapolitik heißt es, man erkenne an, dass viele Menschen die Stationierung von Mittelstreckenraketen als eine fundamentale Veränderung der strategischen und militärischen Lage in Europa und auch in Deutschland begreifen. BSW-Parteigründerin Wagenknecht hatte sich dafür stark gemacht, dass eine solche Passage in den Thüringer Koalitionsvertrag kommt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2024 15:00 Uhr