Thüringer CDU, SPD und BSW stellen Koalitionsvertrag vor

Erfurt: In Thüringen haben CDU, BSW und SPD die Details ihres Koalitionsvertrages vorgestellt. CDU-Landeschef Voigt sagte, man werde künftig vor allem die Kommunen stärken, sie seien das Rückgrat des Landes. Ein Schwerpunkt soll das Thema Bildung sein. Voigt sagte, in Thüringen habe man sich auf Pragmatismus statt auf Ideologie geeinigt. Katja Wolf vom BSW betonte, Grundlage der Zusammenarbeit seien der innere und äußere Frieden in der Gesellschaft. Aber auch die Themen sozialer Wohnungsbau und Bildung seien Schlüsselfelder. Thüringens SPD-Chef Maier lobte, mit dem Vertrag sei das Fundament für eine stabile Regierung gelegt. Die drei Parteien müssen noch die Zustimmung ihrer Gremien einholen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.11.2024 14:45 Uhr