Thüringer CDU-SPD-BSW-Koalition perfekt

Erfurt: Nach der CDU und dem Bündnis Sahra Wagenknecht hat jetzt auch die SPD in Thüringen dem Koalitionsvertrag zwischen den drei Parteien zugestimmt. Wie die Sozialdemokraten bekannt gaben, sprach sich eine Mehrheit der SPD-Mitglieder dafür aus. Damit wird es in Deutschland zum ersten Mal ein Regierungsbündnis dieser Art geben. Der sogenannten Brombeer-Koalition fehlt im Landtag allerdings die Mehrheit; sie ist auf eine Kooperation mit Abgeordneten der Linken angewiesen. Diese hat bereits Bedingungen gestellt, um CDU-Chef Voigt bei der Ministerpräsidentenwahl in dieser Woche im Landtag mitzuwählen. Linken-Fraktionschef Schaft erklärte, man werde nur für Voigt stimmen, wenn man sich vorher auf eine Art Regelwerk zum Umgang der vier Fraktionen miteinander einigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 15:00 Uhr