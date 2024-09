Thüringer AfD will mit CDU und BSW sondieren

Erfurt: Nach ihrem Erfolg bei der Landtagswahl in Thüringen will die AfD mit der CDU und dem Bündnis Sahra Wagenknecht über eine Regierungsbildung reden. Der AfD-Landesvorstand beschloss, entsprechende Einladungen auszusprechen. Wie die Partei mitteilte, wolle man sondieren, ob es eine gemeinsame Basis für eine Zusammenarbeit gibt. Es bestünden programmatische Gemeinsamkeiten, aber auch erhebliche Differenzen. CDU und BSW haben eine Zusammenarbeit mit der AfD bisher ausgeschlossen. Der thüringische CDU-Landeschef Voigt will statt dessen mit Sozialdemokraten und BSW verhandeln, wäre aber bei einer möglichen Koalition auf eine Tolerierung durch die Linke angewiesen. Auch in Sachsen will der christdemokratische Ministerpräsident Kretschmer mit SPD und BSW verhandeln. Hier würde es für eine Mehrheit reichen.

