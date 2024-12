Thüringen: Koalition auf Unterstützung der Linkspartei angewiesen

Erfurt: Nachdem in Thüringen CDU, BSW und SPD den Koalitionsvertrag abgesegnet haben, soll Mario Voigt von der CDU am Donnerstag zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Allerdings fehlt dem Dreierbündnis zur Mehrheit im Landtag eine Stimme. Die Koalition hofft deshalb auf Unterstützung von der Linkspartei. Diese will nur für Voigt stimmen, wenn zwischen den vier Fraktionen eine Art Regelwerk für den Umgang miteinander schriftlich vereinbart wird.

