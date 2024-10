Thüringen: Auch SPD ist für Koalitionsverhandlungen mit CDU und BSW

Erfurt: Sieben Wochen nach der Landtagswahl in Thüringen hat die SPD den Weg für Koalitionsverhandlungen mit der CDU und dem BSW frei gemacht. Sobald ein Koalitionsvertrag vorliegt, sollen die Mitglieder der SPD darüber abstimmen. BSW und CDU sind nach wochenlangen Sondierungsgesprächen ebenfalls zu Verhandlungen bereit. Die Partei von Sahra Wagenknecht bekräftigt allerdings, dass sie weiterhin an ihren friedenspolitischen Forderungen festhält. Diese müssten in die Präambel eines möglichen Koalitionsvertrags aufgenommen werden. Alle drei Parteien deuteten aber Kompromissbereitschaft in dieser Frage an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2024 16:00 Uhr