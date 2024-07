Thomas Müller sagt "dem Bundesadler Servus"

München: Thomas Müller hat seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nun offiziell beendet. Der 34-Jährige teilte in einer Videobotschaft mit, nach 131 Länderspielen mit 45 Toren sage er dem Bundesadler heute Servus. Müller spricht von vielen unvergesslichen Momenten mit seinen Mitspielern, von großartigen Siegen und bitteren Niederlagen. Der Profi des FC Bayern, der in München noch ein Jahr Vertrag hat, hatte sein Debüt im DFB-Trikot 2010. 2014 wurde er mit der Nationalmannschaft Weltmeister.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 11:00 Uhr