Thilo Mischke wird doch nicht «ttt»-Moderator

München: Thilo Mischke wird nun doch nicht Moderator des ARD-Kulturmagazins „ttt - titel, thesen, temperamente“. Das haben die Kulturchefinnen und Kulturchefs der ARD-Gemeinschaftsproduktion bekannt gegeben. In einer Erklärung heißt es, Mischke sei ein anerkannter Journalist und preisgekrönter Reporter. Doch die heftige Diskussion um seine Personalie überschatte die zentralen und relevanten Themen, die man mit der Sendung transportieren wolle. Die Sendung wird künftig von Siham El-Maimouni moderiert. Mischke steht wegen eines Buches aus dem Jahr 2010 in der Kritik: Darin geht es um eine Wette, Frauen weltweit zu verführen. Dem Journalisten wird in dem Zusammenhang Sexismus und Rassismus vorgeworfen. Künstler und Künstlerinnen hatten angekündigt, für Interviews mit ihm nicht zur Verfügung zu stehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr