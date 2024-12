Thema "Sport" dominiert die Google-Trends 2024

Hamburg: Das Thema "Sport" dominiert in diesem Jahr das Ranking der deutschen Google Trends. Das US-Unternehmen ermittelt jährlich, wonach die Userinnen und User am meisten gesucht haben. Dazu wertet es Milliarden Suchanfragen aus. In diesem Jahr ist Sport ganz vorne mit dabei: Auf Platz eins liegt "Fußball EM", gefolgt von "Handball EM". Auf Platz drei landete die "US-Wahl". Ebenfalls in die Top Ten schafften es "Franz Beckenbauer", "Stefan Raab" und "Liam Payne".

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.12.2024 09:45 Uhr