Testflug der europäischen Trägerrakete Ariane 6 ist weitgehend geglückt

Kourou: Die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 ist erfolgreich ins All gestartet. Sie hob am Abend vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab. Wie die europäische Raumfahrtagentur Esa weiter mitteilte, konnte Ariane gut eine Stunde nach dem Start mehrere sogenannte Mikrosatelliten zu Forschungszwecken aussetzen. Dann allerdings endete die Mission damit, dass die Trägerrakete in der Umlaufbahn ins Trudeln geriet und ihre letzte Nutzlast nicht absetzen konnte. Die Esa sprach dennoch von einem Erfolg des Jungfernflugs. Das Vorgängermodell war nach 27 Jahren im Einsatz im vergangenen Jahr zum letzten Mal gestartet. Seitdem konnten die Europäer nicht mehr eigenständig Satelliten in die Umlaufbahn bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2024 06:00 Uhr