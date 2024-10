Tennisstar Nadal beendet nächsten Monat Karriere

Madrid: Tennisstar Rafael Nadal wird im kommendem Monat sein letztes Turnier bestreiten. Wie der 38-jährige Spanier am Vormittag bekannt gab, hört er nach der Endrunde im Davis Cup in Malaga auf. Nadal hatte in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen, blickt aber auf eine Ausnahmekarriere zurück. Bei den vier wichtigsten Tennisturnieren der Welt gewann er insgesamt 22 Pokale. Außerdem war er mehr als 200 Wochen lang Erster der Tennis-Weltrangliste.

