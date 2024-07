Tennisstar Kerber beendet nach Olympia ihre Karriere

Paris: Angelique Kerber beendet nach den Olympischen Spielen ihre Tenniskarriere. Das hat die 36-Jährige vor dem Start der Spiele in Paris auf Instagram bekannt gegeben. Ihre großen Erfolge liegen mehrere Jahre zurück. 2018 gewann sie das Finale von Wimbledon, zwei Jahre vorher konnte sie sich sowohl bei den US Open als auch bei den Australien Open durchsetzen. Damals stieg sie zur Nummer 1 der Weltrangliste auf. Vor eineinhalb Jahren war Kerber Mutter geworden und konnte nicht mehr an die großen Erfolge anknüpfen. Derzeit liegt sie in der Weltrangliste auf Platz 217.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.07.2024 11:15 Uhr