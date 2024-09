Tennisspieler Zverev scheidet bei US-Open aus

Zum Sport: Tennisspieler Alexander Zverev ist im Viertelfinale der US-Open gescheitert. Er vorlor in New York in einem hochklassigen Match gegen Lokalmatador Taylor Fritz in vier Sätzen. Zverev muss weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Bei den Paralympics in Paris hat Rollstuhl-Säbelfechter Maurice Schmidt sensationell die Goldmedaille gewonnen. Eine weitere Goldmedaille hatte zuvor Sportschützin Natascha Hiltrop im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber geholt. Leichtathletin Irmgard Bensusan sicherte sich Bronze über 200 Meter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.09.2024 01:00 Uhr