Tennisprofi Sabalenka gewinnt erstmals die US-Open

New York: Die Tennisspielerin Aryna Sabalenka aus Belarus hat erstmals die US Open gewonnen. Sie bezwang Lokalmatadorin Jessica Pegula mit 7 zu 5 und 7 zu 5. Zuvor hatten die Deutschen Kevin Krawietz und Tim Pütz den Doppel-Titel verpasst. Das Davis-Cup-Duo verlor das Endspiel mit 4 zu 6 und 6 zu 7 gegen die Australier Max Purcell und Jordan Thompson. Bei den Paralympics in Paris gab es am vorletzten Tag sieben Medaillen für das deutsche Team: Tischtennisspielerin Sandra Mikolaschek erkämpfte die insgesamt zehnte Goldmedaille für Deutschland. Am Abend holte Gina Böttcher über 50 Meter Rücken Silber, Bronze ging an die Sprinterin Lindy Ave. Zuvor hatten die deutschen Rollstuhlbasketballer Bronze gewonnen. Die deutschen Dressurreiterinnen erreichten zwei Mal Silber und ein Mal Bronze.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.09.2024 01:00 Uhr