Tennis-Star Zverev verpasst Viertelfinale von Wimbledon

zum Sport: Alexander Zverev muss weiter auf seinen ersten Viertelfinaleinzug beim Tennisturnier in Wimbledon warten. Der Olympiasieger gab am Abend im Achtelfinale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz eine 2:0-Satzführung aus der Hand und unterlag am Schluss in fünf Sätzen. Sein Aus begründete Zverev auch mit einer Verletzung am Knie. Diese werde aber in ein, zwei Wochen ausgeheilt sein. Und: Bei der Fußball-EM steht heute das erste Halbfinale an. In München treffen Spanien und Frankreich aufeinander. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 06:00 Uhr