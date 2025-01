Tennet plant neue 120 Kilometer lange Stromautobahn durch Bayern

Raitersaich: Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet plant eine neue Stromautobahn durch Bayern. Wie das Unternehmen mitteilte, soll der sogenannte Westbayernring als wichtige Nord-Süd-Verbindung mit einer zweiten Hochspannungsleitung ausgebaut werden. Die Trasse verläuft derzeit von Raitersaich im Landkreis Fürth durchs westliche Mittelfranken nach Ingolstadt. Von dort soll die Stromleitung über 120 Kilometer zum Umspannwerk Sittling bei Neuburg an der Donau neu gebaut werden. Tennet will die Anrainer in den nächsten Monaten über die Pläne informieren.

