Temu verstößt gegen EU-Regeln zum Verbraucherschutz

Brüssel: Der chinesische Online-Händler Temu verstößt in Europa gegen den Verbraucherschutz. Das haben die EU-Kommission und das Netzwerk für die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz bekannt gegeben. Als problematisch gelten demnach falsche Rabattaktionen, gefälschte Bewertungen sowie fehlende und irreführende Infos, welche rechtlichen Ansprüche der Kunde hat. Außerdem verstecke Temu Kontaktangaben, so dass es dem Kunden schwer falle, sich an die Plattform zu wenden. Der chinesische Händler hat nun einen Monat Zeit, um sich zu erklären.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2024 21:30 Uhr