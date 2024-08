Telegram-Gründer wird von französischem Ermittlungsrichter vernommen

Paris: Der festgenommene Chef des Kurznachrichtendienstes Telegram, Durow, wird in der französischen Hauptstadt gerade von einem Ermittlungsrichter vernommen. Dieser wird entscheiden, ob offiziell ein Verfahren gegen Durow eingeleitet wird. Dieses könnte dann in einen Prozess münden. Ihm wird vorgeworfen, dass Telegram für illegale Aktivitäten genutzt wird - etwa Drogenhandel, Betrug und Kindesmissbrauch. Telegram habe es unterlassen, Informationen und Dokumente an Ermittler weiterzugeben und sich damit nicht an das Gesetz gehalten. Der gebürtige Russe hat auch die französische Staatsbürgerschaft und wurde am Samstagabend in einem Flughafen nahe Paris festgenommen. Telegram hält die Vorwürfe für nicht gerechtfertigt. Es sei absurd, eine Plattform oder ihren Besitzer für den Missbrauch des Dienstes durch Dritte verantwortlich zu machen, so das Unternehmen.

