Telegram-Chef Durow offenbar in Frankreich festgenommen

Paris: Der Chef des Messenger-Dienstes Telegram ist offenbar in Frankreich festgenommen worden. Das berichten mehrere Medien. Demnach hieß es aus Ermittlerkreisen, der 39-jährige Pawel Durow sei am Abend auf dem Flughafen Le Bourget in der Nähe von Paris in Gewahrsam genommen worden. Gegen Durow wird in Frankreich wegen diverser Gesetzesverstöße in Zusammenhang mit Telegram ermittelt. Unter anderem wirft ihm die Justiz vor, zu wenig dagegen zu tun, dass der Messengerdienst für kriminelle Aktivitäten genutzt wird.

