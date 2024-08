Telegram-Chef Durow kommt gegen Kaution frei

Paris: Die französische Justiz hat jetzt auch offiziell ein Ermittlungsverfahren gegen den festgenommenen Chef des Kurznachrichtendienstes Telegram, Durow, eingeleitet. Das hat ein Ermittlungsrichter am Abend in Paris nach der Anhörung von Durow entschieden. Gleichzeitig ließ er ihn gegen Zahlung einer Kaution von fünf Millionen Euro auf freien Fuß. Durow darf außerdem Frankreich nicht verlassen. Ihm wird vorgeworfen, dass Telegram für illegale Aktivitäten genutzt wird - etwa Drogenhandel, Betrug und Kindesmissbrauch. Telegram habe es unterlassen, Informationen und Dokumente an Ermittler weiterzugeben und sich damit nicht an das Gesetz gehalten. Der gebürtige Russe hat auch die französische Staatsbürgerschaft und war am Samstagabend in einem Flughafen nahe Paris festgenommen worden.

