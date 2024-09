Teilabriss von eingestürzter Carolabrücke in Dresden läuft

Dresden: An der Carolabrücke in der sächsischen Landeshauptstadt läuft der angekündigte Teilabriss. Laut Feuerwehr sind Bagger und Räum-Fahrzeuge einer Spezialfirma im Einsatz. Am Abend waren zunächst Straßenbahnschienen und Fernwärme-Rohre mit kleinen Sprengungen getrennt worden. Jetzt soll der durchhängende Teil und der sich zum Ufer hin anschließende Kragarm nach und nach heruntergeholt, zertrümmert und abtransportiert werden. Die Einsatzkräfte stehen unter Zeitdruck, ab Sonntag wird Hochwasser an der Elbe vorhergesagt. Ein höherer Flusspegel würde die Situation zusätzlich verschärfen. In der Nacht zu Mittwoch war ein Teil der Carolabrücke auf einer Länge von etwa 100 Metern herabgestürzt.

