Teilabriss der Carolabrücke in Dresden läuft

Dresden: Nach dem Einsturz eines Abschnitts der Carolabrücke in der sächsischen Landeshauptstadt hat der Teilabriss des Bauwerks begonnen. Dazu waren am Abend Straßenbahnschienen getrennt und Fernwärme-Rohre an der Brücke über die Elbe gesprengt worden. Weil für Anfang kommender Woche Hochwasser in der Elbe erwartet wird, drängt die Zeit für den Abriss. Nach Behördenangaben könnten Trümmerteile, die schon in der Elbe liegen, den Abfluss des Wassers behindern und die Gefahr einer Flut verschärfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2024 01:00 Uhr