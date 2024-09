Teilabriss der Carolabrücke in Dresden hat begonnen

Dresden: Der Abriss des beschädigten Teils der Carolabrücke hat am Abend begonnen. Da es dabei auch Sprengungen gibt, wurden die Sächsische Staatskanzlei und das Finanzministerium geräumt. Der sogenannte Brückenzug C, der vorvergangene Nacht auf 100 Metern teilweise in die Elbe gestürzt war, sei akut einsturzgefährdet. Außerdem wird wegen starker Regenfälle ein Hochwasser erwartet. Die Teile, die schon in der Elbe liegen, würden den Abfluss des Wassers behindern, so die Behörden. Deshalb haben sie sich dazu entschlossen, schnell zu handeln.

