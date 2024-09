Teil der Carolabrücke soll noch heute abgerissen werden

Dresden: An der Carolabrücke werden die noch stehenden Reste des teilweise eingestürzten Stranges schnell entfernt. Das hat die Leiterin des Dresdner Straßen- und Tiefbauamtes, Prüfer, in einer Stadtratssitzung angekündigt. Demnach beginnen die Arbeiten noch heute Abend. Grund sind die erwarteten starken Regenfälle und das drohende Hochwasser der Elbe. Demnach sollen Bundeswehr und Technisches Hilfswerk den durchhängenden Teil und das Stück, das zum Ufer führt, zertrümmern und dann abtransportieren, damit das Wasser abfließen kann. Dafür müssen auch Straßenbahnschienen und eine Fernwärmeleitung gesprengt werden. Die Elbe entspringt in Tschechien. Dort werden bis Montag 200 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. Auch der mittlere Teil der Carolabrücke ist laut Behörden beschädigt. Was damit passieren soll, ist noch unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.09.2024 18:45 Uhr