Teil der Carolabrücke in der Dresdner Innenstadt eingestürzt

Dresden: In der sächsischen Landeshauptstadt ist in der Nacht ein Teil einer Brücke über die Elbe eingestürzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach die Carolabrücke in der Innenstadt auf einer Länge von etwa einhundert Metern ab. Betroffen seien der Fußgänger- und Radweg sowie die Straßenbahngleise. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Die Ursache für den Einsturz ist bislang unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2024 07:00 Uhr