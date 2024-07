Technik-Probleme machen Firmen weltweit zu schaffen

Berlin: Technik-Ausfälle weltweit sorgen derzeit für Probleme in vielen Bereichen: Aufgrund einer Störung ist der Flugverkehr am Berliner Flughafen BER eingestellt worden. Starts und Landungen wurden laut einer Sprecherin vorübergehend ausgesetzt. Wie der britische Sender BBC meldet, sind auch Flughäfen und Bahnhöfe in Großbritannien betroffen - es kam zu massiven Verspätungen. In den USA stoppten die Airlines Delta und United teils ihre Flüge. Ähnliche Berichte gibt es aus Australien. Die Behörden dort sprachen von massiven technischen Ausfällen. Auch Banken scheinen betroffen. Aus Alaska wurde gemeldet, dass Notrufzentralen nicht erreichbar waren. In Großbritannien konnte zudem der Nachrichtenkanal Sky News nicht senden. Auf Allestörungen.de mehrten sich zuletzt auch Störungsmeldungen bei Cloudanbietern wie Google und Microsoft. Ob die Ursache ein Cyberangriff ist, ist derzeit nicht klar.

