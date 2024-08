Taylor-Swift-Konzerte in Wien wegen Terrorgefahr abgesagt

Wien: In Österreich sind alle drei Konzerte von Popstar Taylor Swift wegen islamistischer Anschlagspläne abgesagt worden. Der Veranstalter teilte mit, man habe keine andere Wahl. Die jeweils 65.000 verkauften Tickets für die geplanten Shows in Wien würden erstattet. Die Polizei hatte vorher zwei Verdächtige festgenommen. Sie sollen Terroranschläge im Raum Wien vorbereitet haben. Einer der beiden, ein 19-jähriger Österreicher, habe der Terrormiliz IS die Treue geschworen. Österreichs Kanzler Nehammer schrieb im Onlinedienst X, die Situation sei sehr ernst gewesen. Man habe eine Tragödie verhindert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.08.2024 01:00 Uhr