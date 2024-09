Taylor Swift holt Top-Preis bei MTV Video Music Awards

New York: In den USA sind die MTV Music Video Awards vergeben worden. Große Gewinnerin des Abends ist die US-Sängerin Taylor Swift. Der Megastar hat sieben Preise bekommen - darunter die begehrteste Trophäe für das "Video des Jahres". Mit "Fortnight" setzte sich die 34-jährige unter anderem gegen Billie Eilish und Eminem durch. Swift hat nun so viele MTV-Awards erhalten wie keine andere Künstlerin.

