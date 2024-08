Tausende Zuschauer beim Rosstag in Rottach-Egern erwartet

Rottach-Egern: Tausende Menschen werden am Mittag zum traditionellen Rosstag am Tegernsee erwartet. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der große Umzug, bei dem rund 200 geschmückte Pferde mit Wagen durch die Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Miesbach ziehen. Im Ortsteil Ellmau erhalten Pferde und Reiter dann an einem Altar unter freiem Himmel den kirchlichen Segen. Auch Trachtengruppen und Blaskapellen aus Tirol und Südtirol begleiten den Umzug.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 11:00 Uhr