Tausende Zuschauer bei "Klassik am Odeonsplatz"

München: Zum Open-Air-Spektakel "Klassik am Odeonsplatz" sind am Abend erneut tausende Zuschauer in die Münchner Innenstadt gekommen. Stargeigerin Anne-Sophie Mutter spielte mit den Münchner Philharmonikern unter anderem Filmmusik von John Williams. Dabei blieb es weitgehend trocken, nur gegen Ende begann es etwas zu regnen. Das Konzert am Freitagabend mit Dirigent Simon Rattle war wegen eines Unwetters abgebrochen worden. Beide Übertragungen vom Odeonsplatz stehen in der ARD-Mediathek, der erste Abend bis zum Konzertabbruch nach einer Dreiviertelstunde, der zweite Abend in voller Länge.

