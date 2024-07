Tausende ultraorthodoxe Juden demonstrieren gegen Wehrpflicht

Jerusalem: In Israel haben Tausende Ultraorthodoxe gegen eine Wehrpflicht demonstriert. Dabei kam es laut örtlichen Medienberichten in Jerusalem zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei. Diese sei angegriffen und mit Steinen beworfen worden, auch sollen Mülltonnen gebrannt haben. Die Beamten versuchten demnach auf Pferden und mit Wasserwerfern die Protestierenden auseinanderzutreiben. Mehrere Polizisten wurden verletzt, fünf Demonstranten festgenommen. Auslöser der Proteste ist das kürzlich ergangene Urteil des höchsten Gerichts in Israel, wonach auch ultraorthodoxe Männer zum Wehrdienst verpflichtet werden müssen. Diese empfinden das als Bedrohung ihres frommen Lebensstils. In Israel müssen prinzipiell alle Frauen und Männer Wehrdienst leisten. Jahrzehntelang galten aber Ausnahmen für ultraorthodoxe Männer. Diese liefen vor drei Monaten aus.

