Tausende tanzen bei Münchner Kocherlball in den Sonntag

München: Im Englischen Garten findet zur Stunde der traditionsreiche Kocherlball statt. Tausende Gäste in historischer Tracht tanzen am Chinesischen Turm Walzer, Zwiefachen und Landler. Auf der Bühne leitet ein Tanzmeisterpaar die Menge an. Der Kocherlball geht auf das 19. Jahrhundert zurück. Damals hatten Hausbedienstete am Sonntag ihren einzigen freien Tag - und trafen sich frühmorgens im Englischen Garten zum Tanz. Zur 200-Jahr-Feier des Englischen Gartens im Jahr 1989 wurde der Brauch wiederbelebt. Seitdem treffen sich die Tänzerinnen und Tänzer immer am dritten Sonntag im Juli.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 08:00 Uhr