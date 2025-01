Tausende protestieren gegen prorussische Regierung in der Slowakei

Bratislava: In der Slowakei haben tausende menschen gegen die prorussische Politik von Ministerpräsident Fico protestiert. Fico war vor Weihnachten überraschend zu Gast im Kreml und hatte den russischen Präsidenten Putin getroffen. Eine Sprecherin der Demonstranten bezeichnete das Treffen als inaktzeptabel. Fico sei nach Russland gegangen zu einer Zeit, zu der es der Nachbar Ukraine mit einer riesigen militärischen Aggression zu tun habe und zu der die gesamte zivilisierte und demokratische Welt diese Aggression verurteile. Fico argumentierte, sein Besuch sei eine Reaktion auf die Entscheidung der Ukraine gewesen, russische Gaslieferungen an europäische Kunden über ihre Pipelines zu stoppen. Die Slowakei ist zwar nicht von Gasknappheit betroffen, Fico erklärte aber, dass die Slowakei etwa 500 Millionen Euro pro Jahr an Transitgebühren verlieren werde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.01.2025 01:00 Uhr