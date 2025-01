Tausende Palästinenser dürfen in den Norden des Gaza-Streifens

Washington: Trotz mehrerer israelischer Attacken im Libanon ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz offiziell verlängert worden. Wie das Weiße Haus mitteilte, soll sie bis zum 18. Februar dauern. Inzwischen hat Israel Tausenden Palästinensern die Rückkehr in den Norden des Gazastreifens erlaubt. Das berichten Agenturreporter. Ihre Rückkehr ist Teil der zwischen Israel und Hamas ausgehandelten Waffenruhe. Sie hatte sich aber verzögert, wegen eines Streits darüber, welche Geiseln die Hamas zuletzt freiließ. Nun wurde aber eine Einigung erzielt. Demnach will die islamistische Hamas in Kürze auch eine israelische Geisel mit deutscher Staatsbürgerschaft freilassen. Zudem sollen am Donnerstag und am Freitag jeweils drei Geiseln freikommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2025 08:00 Uhr