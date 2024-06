Tausende nehmen an Demonstrationen gegen Rechtsextremismus teil

Berlin: Bundesweit haben im Vorfeld der morgigen Europawahl in Deutschland erneut zahlreiche Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Allein in Berlin waren es der Polizei zufolge mehrere tausend Teilnehmer. Es habe einen starken Zustrom gegeben. Auf Plakaten forderten Demonstranten "Herz statt Hetze" oder "Menschenrechte statt rechte Menschen". Angemeldet waren in Berlin 10.000 Teilnehmer. Demonstrationen gab es auch in München, Stuttgart, Köln und Leipzig. Gestern gingen bereits in Hamburg 26.000 Menschen auf die Straße. Dazu aufgerufen hatte ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 17:00 Uhr