Tausende Menschen gedenken des bei Messerangriff getöteten Polizisten

Mannheim: Mit einer Trauerfeier haben Tausende Menschen Abschied von dem Polizisten genommen, der vor zwei Wochen bei einem Messerangriff getötet wurde. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann sagte in seiner Ansprache, der Beamte sei immer um Verständigung bemüht gewesen, sein Tod sei eine - Zitat - "existenzielle Ungerechtigkeit". Landesinnnenminister Strobl betonte, der Tod des 29jährigen müsse eine mahnende Erinnerung dafür sein, welches persönliche Risiko Polizeibeamte in Kauf nähmen, um die Sicherheit anderer zu schützen. Der Polizist war eingeschritten, als ein aus Afghanistan stammender Mann Mitglieder der islamkritischen Bewegung "Pax Europa" mit einem Messer angegriffen hatte. Dabei erlitt der junge Beamte mehrere Stiche. Er starb zwei Tage später an den Folgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 17:00 Uhr