Tausende Menschen demonstrierten in Serbien gegen Lithium-Abbau

Belgrad: In mehreren serbischen Städten haben am Abend tausende Menschen gegen das kürzlich mit der EU vereinbarte Projekt zum Abbau von Lithium protestiert. Die Demo-Teilnehmer warfen der Regierung vor, die Förderung nicht im Interesse des serbischen Volkes zu verfolgen. Schon in den Wochen zuvor hatte sich teils massiver Widerstand gegen das Abkommen geregt. Umweltschützer kritisieren, dass das Vorhaben der Natur irreversible Schäden zufügen würde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.07.2024 03:00 Uhr