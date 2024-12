Tausende Menschen demonstrieren in Georgien erneut gegen die Regierung

Tiflis: In Georgien haben am Abend erneut tausende Menschen gegen die Regierung demonstriert. In der Hauptstadt Tiflis ging die Polizei wie die letzten Male auch mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Demonstrierenden vor, diese wiederum schossen mit Feuerwerkskörpern. Die Menschen drängten sich vor allem vor dem Parlamentsgebäude. Auch in der zweitgrößten Stadt Georgiens, in Batumi, gab es Proteste. Die Regierung hatte am Donnerstag angekündigt, die Beitrittsverhandlungen mit der EU bis 2028 auf Eis zu legen. Seitdem kommt es jeden Abend zu Protesten. Ministerpräsident Kobachidse hat gestern deutlich gemacht, an seinem Kurs dennoch festzuhalten. Mittlerweile wurden nach Angaben des Innenministeriums mehr als 200 Menschen festgenommen.

