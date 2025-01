Tausende Klagen gegen Airlines in Bayern

München: Die Amtsgerichte in Bayern sind immer öfter mit Klagen gegen Airlines beschäftigt Allein im vergangenen Jahr sind nach offiziellen Angaben mehr als 19.000 Entschädigungsklagen wegen stornierter oder verspäteter Flugreisen eingegangen. Laut Deutschem Richterbund steigt die Zahl solcher Klagen von einem Rekord zum nächsten. Am Amtsgericht Erding, das für den Münchner Flughafen zuständig ist, gab es demnach merh als 13.300 Fälle. Außerdem mehr als dreieinhalbtausend am Amtsgericht, das für den Standort Nürnberg zuständig ist, und auch weit über 2000 Fälle in Memmingen. Die Amtsgerichte kämen mit der Erledigung der Fälle kaum hinterher, teilte der deutsche Richterbund mit.

