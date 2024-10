Tausende gehen vor Jahrestag des Hamas-Überfalls auf die Straße

München: Anlässlich des morgigen Jahrestag des Hamas-Überfalls und des darauf folgenden Gaza-Kriegs gibt es schon heute deutschlandweit Kundgebungen. Die meisten Menschen gingen in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und München auf die Straße, um ihre Solidarität für Israel oder aber für die Palästinenser zu zeigen. Allein in der bayerischen Landeshauptstadt beteiligten sich nach Polizei-Angaben mehr als 8.000 Menschen, um gegen Judenfeindlichkeit zu demonstrieren. Nicht weit davon entfernt gab es eine Gegendemonstration unter dem Motto "365 Tage Genozid" mit 1.200 Teilnehmern. In Berlin kam es bei einer pro-palästinensischen Kundgebung zu Stein- und Flaschenwürfen. Die Polizei nahm mehrere Personen fest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 19:00 Uhr