Tausende Fußballfans fiebern in München EM-Spiel entgegen

München: Wenige Stunden vor dem Achtelfinale zwischen Rumänien und den Niederlanden haben Fußballfans die Stadt in eine Partyzone verwandelt. Am niederländischen Fanwalk um einen Teil des Olympiaparks nahmen nach Angaben der Polizei rund 7.000 Menschen teil - mehr oder weniger alle in den orangfabenen Trikots ihrer Mannschaft. Rumänische Fans in Blau-Gelb-Rot versammelten sich währenddessen auf dem Marienplatz in der Altstadt. Das Spiel in der Münchner Arena beginnt um 18 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2024 16:00 Uhr