Tausende demonstrieren in Israel für Geisel-Abkommen mit der Hamas

Tel Aviv: Nach dem möglichen Tod einer weiteren israelischen Geisel im Gazastreifen haben am Abend erneut tausende Menschen in Israel demonstriert. Kundgebungen gab es unter anderem in Tel Aviv und Jerusalem. Die Demonstranten warfen der israelischen Regierung vor, den Gaza-Krieg grundlos in die Länge zu ziehen und damit das Leben der Geiseln zu gefährden. Notwendig sei ein Abkommen mit der Hamas. Die Terrororganisation hatte gestern den Tod einer weiteren aus Israel entführten Frau verkündet. Sie sei bei einem Angriff der israelischen Armee ums Leben gekommen. Eine weitere weibliche Geisel sei dabei lebensgefährlich verletzt worden. Eine Bestätigung Israels dafür gibt es bislang nicht. Fast 100 israelische Geiseln sollen sich noch im Gazastreifen befinden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2024 10:30 Uhr