Tausende demonstrieren in Israel erneut gegen die Regierung Netanjahu

Tel Aviv: In Israel sind am Abend erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen. In Tel Aviv, Jerusalem, Haifa und anderen Städten protestierten sie für die Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln sowie für Neuwahlen. Bei der größten Kundgebung in Tel Aviv wandte sich eine der befreiten Geiseln erstmals an die Öffentlichkeit - mit einem Appell gegen den Hass und für Frieden. Die Studentin Noa Argamani forderte zudem, die anderen Geiseln nicht zu vergessen. Es müsse alles erdenklich Mögliche getan werden, um sie nach Hause zu bringen. Die 26-jährige Israelin war vor drei Wochen gemeinsam mit drei anderen Geiseln vom israelischen Militär befreit worden. Teilnehmer der Kundgebungen in Israel werfen Regierungschef Netanjahu vor, die indirekten Verhandlungen mit der Hamas zur Befreiung der Geiseln nicht ernsthaft voranzutreiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 06:00 Uhr