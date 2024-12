Tausende demonstrieren in Georgien gegen russland-freundliche Regierung

Tiflis: In der georgischen Hauptstadt haben den dritten Abend in Folge tausende Menschen gegen die russland-freundliche Regierung demonstriert. Sie sprachen sich für EU-Beitrittsverhandlungen aus. Die Polizei setzte Tränengas, Wasserwerfer und Gummigeschosse ein, einzelne Demonstranten errichteten Barrikaden vor dem Parlamentsgebäude und warfen Feuerwerkskörper. Regierungschef Kobachidse hatte angekündigt, die Beitrittsgespräche zur EU auszusetzen. Die pro-europäische Präsidentin Surabischwili solidarisierte sich mit der Protestbewegung. Sie kündigte an, so lange im Amt bleiben zu wollen, bis die von Betrugsvorwürfen überschattete Parlamentswahl wiederholt wird. Die prorussische Regierungspartei will in zwei Wochen einen neuen Staatspräsidenten wählen. Entscheiden soll das Parlament, nicht wie bisher das Volk.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 06:00 Uhr