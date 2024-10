Tausende demonstrieren in Berlin gegen Waffenlieferungen

Berlin: Tausende Demonstranten haben heute in der Hauptstadt gegen die Waffenlieferungen an die Ukraine und die Stationierung amerikanischer Raketen in Deutschland protestiert. Aufgerufen zu der Demonstration hatte die Initiative "Nie wieder Krieg". Nach Schätzungen der Polizei lag die Zahl der Teilnehmer unter 10.000, die Veranstalter sprachen von 30.000 Menschen. Bei der Abschlusskundgebung im Berliner Tiergarten sollen unter anderem die BSW-Vorsitzende Wagenknecht, der SPD-Politiker Stegner und die Linken-Politikerin Lötzsch sprechen. Auch ein Auftritt des früheren CSU-Abgeordneten Gauweiler ist geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2024 18:00 Uhr